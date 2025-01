Cesare Casadei al Torino: superata la Lazio, accordo a un passo

Cesare Casadei sarà presto un nuovo giocatore del Torino, con i granata che hanno sbaragliato la concorrenza della Lazio per assicurarsi il talentuoso centrocampista italiano di proprietà del Chelsea. La trattativa tra i club, secondo SkySport, si è sviluppata rapidamente, trovando una base d’intesa attorno ai 10/12 milioni di euro più bonus.

Torino beffa la Lazio: Cesare Casadei verso il granata

Determinante per l’accordo è stata anche l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita, che potrebbe garantire ulteriori guadagni al club inglese. L’operazione, ormai in dirittura d’arrivo, dovrebbe essere formalizzata nella giornata di domani, 21 gennaio, quando i documenti verranno scambiati e firmati ufficialmente.

Casadei, ex promessa dell’Inter, ha impressionato gli osservatori granata per le sue doti tecniche e il potenziale di crescita. Il Torino punta su di lui come rinforzo di qualità per il centrocampo, in vista della seconda parte della stagione.

I dettagli dell’accordo tra Torino e Chelsea per Casadei

Con questa operazione, i granata mettono a segno un colpo importante, superando l’interesse della Lazio, che fino all’ultimo aveva provato a inserirsi nella trattativa. Tuttavia, la determinazione del Torino e la capacità di trovare un’intesa economica vantaggiosa con il Chelsea hanno fatto la differenza.

L’arrivo di Casadei rappresenta un segnale forte da parte del Torino, che dimostra ambizioni crescenti e volontà di rafforzare la rosa con giovani talenti italiani.