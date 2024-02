SERIE A | Lazio-Milan, la designazione arbitrale

Con le vittorie di Napoli (1-6 contro il Sassuolo) ed Inter (4-0 contro l'Atalanta) arrivate nella giornata di ieri, si sono chiusi i recuperi della 21° giornata del campionato di Serie A. Quest'oggi è già giornata di vigilia, visto che domani si aprirà il 27esimo turno di campionato. A dare il via alla giornata sarà proprio la Lazio: alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti saranno impegnati nel big match contro il Milan.

Lazio e Milan arrivano da due risultati e momenti diversi: la squadra di Maurizio Sarri è reduce dal pesante k.o. in rimonta contro la Fiorentina, con i viola che hanno conquistato i tre punti grazie al 2-1 finale; i rossoneri invece, dopo esser passati in vantaggio, non sono andati oltre l'1-1 contro l'Atalanta nell'ultimo turno di Serie A. Lazio e Milan sono distanti in classifica ben 13 punti, con la squadra dell'ex biancoceleste Stefano Pioli al terzo posto con 53 punti, mentre il gruppo di Sarri si trova attualmente all'ottavo posto a quota 40 punti insieme al Napoli. A 12 giornate dal termine del campionato di Serie A, il Milan si trova a -4 dalla Juventus seconda ed a +5 dal Bologna quarto in classifica, mentre per la Lazio l'obiettivo quarto posto è distante otto punti e, tra biancocelesti e Bologna, ci sono tre squadre: Atalanta quinta con 46 punti, Roma sesta con 44 punti e Fiorentina settima con 41 punti.

In vista del match in programma domani, venerdì 1° marzo 2024, allo Stadio Olimpico di Roma, con fischio d'inizio alle ore 20:45, ecco la designazione arbitrale:

ARBITRO: Marco Di Bello (sezione di Brindisi)

ASSISTENTI: Meli - Alassio

QUARTO UOMO: Sacchi

V.A.R. (Video Assistant Referee): Di Paolo

A.V.A.R. (Assistant Video Assistant Referee): Aureliano