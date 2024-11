Lazio, Provedel a Dazn: "Cerco sempre di spronare Isaksen. Su Turati..."

Il portiere biancoceleste, Provedel, è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare di vari temi legati alla sua squadra e alla stagione in corso. Innanzitutto, ha voluto sottolineare il forte legame che ha con il suo compagno di squadra, Isaksen, evidenziando l'importanza del supporto reciproco all'interno del gruppo e la sintonia che si è creata tra loro in campo. Un rapporto che va oltre l'aspetto tecnico, con il portiere che ha descritto Isaksen come un giocatore che si è integrato molto bene nella squadra, portando freschezza e qualità.

Fraioli

Provedel ha anche commentato con entusiasmo la situazione attuale della Lazio, che al momento occupa la prima posizione in classifica, un risultato che sorprende ma che motiva ulteriormente la squadra a continuare su questa strada.

“Siamo contenti della nostra posizione, ma sappiamo che il cammino è lungo e ogni partita è una battaglia.”