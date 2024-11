Dopo il match Monza-Lazio iniziato alle ore 18:00 nella città lombarda e vinto dalla Lazio 0-1 con goal di Zaccagni, è intervenuto in conferenza stampa, insieme al mister Baroni, il potere biancoceleste Ivan Provedel. Grazie a questa vittoria, la Lazio è attualmente prima in classifica con 25 punti, in attesa del risultato della partita di stasera fra Inter e Napoli. I punti raccolti finora consentiranno, comunque, ai biancocelesti di godere delle posizioni più prestigiose della classifica.

Le dichiarazioni di Provedel