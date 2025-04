Baroni a LSC: "Siamo contenti. Lazzari salterà Lazio-Parma"

La Lazio torna da Genova con tre punti importanti, battendo il Genoa per 0-2 in una sfida segnata da episodi chiave e da una prestazione solida dei biancocelesti. A indirizzare il match ci ha pensato prima Castellanos, abile a sbloccare il risultato con freddezza. A chiudere i conti, poi, ci ha pensato Dia, che ha sfruttato al meglio un’occasione nella ripresa per mettere in ghiaccio la partita. Il Genoa ha pagato a caro prezzo l’espulsione di Otoa, che ha lasciato i suoi in inferiorità numerica già nella prima frazione. Nonostante un finale in cui è arrivato anche il cartellino rosso per Belahyane, la squadra di Vieira non è quasi mai riuscita a impensierire concretamente la retroguardia laziale, ben organizzata e attenta fino al triplice fischio. Al termine del match, l’allenatore biancoceleste Marco Baroni ha rilasciato le sue impressioni ai microfoni di Lazio Style Channel, esprimendo soddisfazione per la prestazione della squadra e sottolineando l’importanza di questo successo in trasferta, sia in termini di classifica che di morale. Per la Lazio, una vittoria che dà fiducia e rilancia le ambizioni in chiave europea; per il Genoa, una serata da dimenticare, con la consapevolezza che servirà qualcosa in più nei prossimi impegni per tornare a fare punti.

Le dichiarazioni di Baroni

"È stata assolutamente una vittoria di squadra, costruita sulla compattezza, la voglia, la qualità e la determinazione. Siamo molto contenti. C’è stata amarezza per l’eliminazione dall’Europa League, ma anche la consapevolezza di aver fatto un percorso importante. Ora dobbiamo affrontare ogni partita di campionato con l'obiettivo di riconquistare quella qualificazione europea.

Su Taty e Dia

Per quanto riguarda Dia e Taty, io quando ho qualità la metto in campo. La Lazio propone un calcio offensivo, lo alleniamo ogni giorno. Siamo felici che entrambi siano tornati al gol, ma tutta la squadra ha disputato un'ottima partita. Ora abbiamo una settimana corta e dobbiamo recuperare energie, sia fisiche che mentali. La sfida contro il Parma sarà difficile e importante, e dobbiamo arrivarci con la testa giusta.

Lazzari infortunato?

Su Lazzari, spero non sia nulla di grave. Mi auguro possa rientrare al più presto, anche se sicuramente non sarà disponibile per la gara col Parma.

Su Zaccagni