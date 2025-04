La Juventus perde a Parma: si accende la lotta per il quarto posto

Dopo la delusione dei calci di rigore con il Bodo Glimt, la Lazio reagisce nel migliore dei modi in campionato: battuto 0-2 il Genoa con una grande prestazione aiutata sicuramente dall‘espulsione di Otoa nel primo tempo. I biancocelesti vincono grazie ai gol dei due attaccanti, prima la prodezza di Castellanos e poi il timbro di Dia nella ripresa. Sono andate in scena altre tre partite questo pomeriggio: Parma-Juventus, Cagliari-Fiorentina e Torino-Udinese.

IPA

Parma-Juventus

Sconfitta a sorpresa per la Juventus, la prima sotto la guida di Igor Tudor. Il gol di Pellegrino allo scadere del primo tempo è stato decisivo ai fini del risultato. Per il Parma di Chivu è una vittoria fondamentale vista la lotta salvezza; per un posto in Champions invece, la corsa si infiamma. Il Bologna è attualmente quarto con 60 punti, seguono Juventus e Lazio a 59. Si prospetta un finale di stagione ricco di emozioni.

Cagliari-Fiorentina e Torino-Udinese

La Fiorentina vince di rimonta sul campo del Cagliari: Piccoli ha aperto le marcature, per gli ospiti invece, hanno segnato Gosens e Beltran. Gli uomini di Palladino sperano per un posto in Europa, il Cagliari invece sarà impegnato nella lotta salvezza. Nella sfida tra Torino e Udinese, i padroni di casa sono riusciti a vincere per 2-0 grazie ai gol di Che Adams e Dembele.