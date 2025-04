Genoa-Lazio, Mandas nel post: “Bella partita, possiamo ancora qualificarci in Champions”

È appena terminata la partita fra Genoa e Lazio, disputata oggi dopo il rinvio di lunedì per lutto. Quello odierno è stato un match importantissimo per gli uomini di Baroni, dopo la deludente eliminazione ai quarti di finale di Europa League che ha spezzato il sogno europeo di quest’anno, mettendo fine ad un percorso fatto di grandi soddisfazioni, fino all’ultimo e ai fatali rigori contro il Bodo. Proprio per questo, ripartire oggi era fondamentale per la Lazio, dovendosi ormai concentrare in quest’ultime sei partite di campionato prima della fine. Al termine del match, conclusosi con il risultato di 0-2 per la Lazio, e intervenuto ai microfoni di DAZN il portiere biancoceleste Mandas.

Mandas a Dazn

Sulla partita e i fumogeni dei tifosi genoani

Abbiamo fatto una bella partita con 0 goal subiti e clean sheet. Ho preso il fumogeno nella schiena, non ho sentito dolore, ma una sensazione di calore, ho capito di dovermi allontanare.

Sugli obiettivi della squadra

Possiamo fare cose importanti in questi campionato, sarebbe fondamentale tornare in Champions. Mancano 5 partite, possiamo fare ancora tanto per qualificarci. Siamo sempre pronti con la giusta mentalità, l’importante, ora dobbiamo recuperare, eravamo pronti a giocare anche due giorni fa, ci eravamo preparati tanto per questa importantissima partita.