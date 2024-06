Il Messaggero | Lunedì Baroni è tornato a Formello in gran segreto: i nomi di chi ha già comprato la Lazio

Chiamateli pure i jolly del mercato: il 20enne Tchaouna, già preso (ha firmato) al posto di Felipe Anderson, il 27enne Dia strategicamente a un passo, anche come esca per il 24enne Noslin e il 25enne Stengs in stato avanzato, il 23enne Dele-Bashiru bloccato. Lazio ufficialmente e materialmente all'attacco.

Lazio, ad Auronzo già i nuovi acquisti?

Sarà il clima di fuoco intorno – e non ci riferiamo al caldo, piuttosto al dissenso conclamato – ma ora Fabiani e Lotito (ieri di nuovo a Campobasso) stanno davvero accelerando e aggredendo le operazioni, al di là delle eventuali uscite che verranno. Non a caso, a dieci giorni esatti dalla sua prima visita (7 giugno), ieri Baroni è tornato in gran segreto a Formello all'ora di pranzo (ore 13) per un summit decisivo col diesse per la rosa che lo società vuole mettergli a disposizione con gli innesti al completo, addirittura già in ritiro ad Auronzo (11-22 luglio). Sarebbe un evento mai successo.

I nomi nuovi per la Lazio

Domenica il club ha ottenuto il sì di Dia al trasferimento (la Salernitana deve cederlo a 10-12 milioni, prima di arrivare al Collegio arbitrale), ma Lotito ha intensificato pure i colloqui con Setti per Noslin (offerta di 13 milioni più Akpa Akpro). Fabiani ha impostato l'affare Stengs in stile Guendouzi (13 milioni più 5 di bonus praticamente certi, ma insieme a Baroni dice no al Feyenoord per la contropartita Isaksen) e punta a pagare meno dei 7 milioni (5-6) per “liberare” Dele-Bashiru dall'Hatayspor. Il pokerissimo è in mano, può diventare un poker, stringendo. Ovviamente non può essere pagato tutto cash, si sta lavorando fra prestiti e obblighi di riscatto.

Il Messaggero