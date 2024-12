Rivoluzione Conte: un Napoli completamente nuovo in scena stasera

Antonio Conte è pronto a stravolgere tutto. Il suo Napoli sta per affrontare un cambiamento radicale, ribaltando la squadra dalla testa ai piedi. La Coppa Italia ha il suo peso, come riportato dall'edizione odierna de TuttoSport, ma il campionato resta la priorità assoluta. Allo Stadio Olimpico, questa sera, si assisterà a un turnover totale: undici giocatori nuovi rispetto alla formazione che ha trionfato domenica scorsa contro il Torino. Quella vittoria ha consolidato il primato solitario degli azzurri, in vetta alla Serie A da ben nove giornate consecutive.

Intanto, il clima è teso tra Conte e il dirigente dell’Inter, Marotta, protagonisti di una sfida a distanza fatta di dichiarazioni pungenti. La lotta per lo scudetto non ammette passi falsi: ogni errore può essere determinante in una corsa così serrata. E mentre la Coppa Italia potrebbe rappresentare un trofeo prestigioso, l'attenzione è tutta rivolta al campionato, anche perché il calendario ha messo di fronte Napoli e la Lazio di Baroni due volte in appena quattro giorni. I biancocelesti, dal canto loro, sognano di mettere i bastoni tra le ruote alla capolista, sia questa sera nei quarti di Coppa, sia domenica al "Maradona", quando proveranno a ridurre il distacco in classifica (32 punti per il Napoli, 28 per la Lazio).

Turnover Napoli Coppa Italia: Conte prepara una formazione inedita

Conte punta su chi ha giocato meno, per responsabilizzarli e testarne il valore. I probabili undici titolari di stasera hanno accumulato appena 2.817 minuti in stagione, un dato che quasi si equipara a quello di due soli pilastri della squadra, Anguissa e Di Lorenzo (2.726 minuti). Proprio questi ultimi, per una volta, siederanno in panchina, che avrà un valore complessivo di 267 milioni di euro. Sarà compito delle seconde linee cercare la gloria e il passaggio del turno.

Tra i protagonisti in campo ci sarà il portiere Caprile, alla sua quinta presenza stagionale e seconda in Coppa Italia. Finora, ogni volta che è stato schierato (Juventus, Monza, Como, Empoli, Palermo), la squadra ha vinto. In difesa, con l'assenza di Mazzocchi, spazio a Zerbin, che Conte vede come un jolly affidabile. Al centro, torna la coppia Rafa Marin-Juan Jesus, già vista contro il Palermo, mentre Spinazzola occuperà la corsia sinistra dopo il breve impiego di domenica.

Antonio Conte e la gestione del turnover per Napoli-Lazio

A centrocampo, possibile esperimento tattico con Folorunsho e Gilmour in cabina di regia e Raspadori in un ruolo ibrido tra mezzala e seconda punta, alla "McTominay". In attacco, la maglia da centravanti va a Simeone, sempre prezioso e spesso presente nel turnover di Conte. Sulle fasce, infine, ci saranno Ngonge e Neres, ai quali verrà chiesto un doppio lavoro, contribuendo anche in fase difensiva quando necessario.

Napoli-Lazio Coppa Italia: turnover totale e nuove strategie tattiche

Questa sarà per loro l’occasione di mettere in dubbio le certezze di Conte sui titolari e di conquistare un ruolo più importante nella squadra. La posta in gioco è alta, e il Napoli è pronto a scendere in campo per continuare il suo cammino in Coppa Italia.