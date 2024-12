Lazio in difficoltà senza Tavares e primato nei cartellini gialli

Tavares assente, l’attacco biancoceleste rallenta

La Lazio fatica senza Nuno Tavares. I numeri parlano chiaro: secondo quanto riportato dall'edizione romana de Il Corriere della Sera, nelle ultime tre partite, i biancocelesti hanno segnato appena 4 gol, con una media di 1,3 reti a gara. Contro il Bologna sono arrivati tre gol, ma poi nessuno contro il Ludogorets e uno solo contro il Parma. Quando il portoghese è in campo, la Lazio può contare sulla sua spinta offensiva e i suoi assist, che hanno contribuito a 21 gol in 10 partite (media di 2,1 a gara). La differenza è evidente: senza di lui, la media scende di quasi 0,8 reti per incontro.

Anche se alcuni gol sono arrivati dopo la sua sostituzione (come nel 5-1 contro il Como), la squadra era già in controllo del match. Una delle poche eccezioni è stata contro la Juventus, quando Baroni lo ha tolto con la squadra in inferiorità numerica e senza vantaggio: una decisione che conferma quanto sia considerato indispensabile. Il tecnico spera di riaverlo per la sfida di domenica sera a Napoli, ma il recupero appare complicato.

Primato di cartellini gialli per la Lazio

Un altro dato che fa riflettere è quello disciplinare: la Lazio è la squadra più ammonita tra le big della Serie A. Con 35 cartellini gialli su 175 falli commessi, i biancocelesti ricevono un’ammonizione ogni 5 infrazioni. Tra i protagonisti spicca Zaccagni, che insieme ai suoi compagni sta facendo registrare un record poco invidiabile.