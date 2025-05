Cardone: "Baroni nei primi quattro mesi è stato eccezionale. Su Sarri..."

C'è aria di divorzio in casa Lazio, infatti, nei prossimi giorni si deciderà se il mister Marco Baroni potrà ancora stare al timone del club biancoceleste o se dovrà cercarsi un'altra squadra. Tra le varie ipotesi riguardo il possibile sostituto del tecnico toscano risalta il nome di Maurizio Sarri, desiderato anche dall'Atalanta, e riguardo a ciò si è espresso Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei.

Giulio Cardone a Radiosei

Sulla questione Lazio-Sarri

La questione di Sarri va avanti perché quella con Lotito due sere fa non è stata solo una chiacchierata. C’è stata un approfondimento anche su tematiche contrattuali, è stato offerto un biennale a circa 3 milioni di euro. Per lui sarà l’ultima scelta importante di carriera, mentre Lotito si aspettava una risposta di un certo tipo già ieri. Per il momento non è arrivata, essere ottimisti non è semplice, anche perché qualcosa è successo sulle altre panchine.

Sul rapporto tra l'Atalanta e Sarri

La Fiorentina non è orientata al profilo di Sarri, mentre Palladino non è preso in considerazione dall’Atalanta. Nella lista del Ds D’Amico c’è Pioli, ma anche Sarri. Il tecnico toscano, dunque, sta aspettando l’evoluzione della situazione a Bergamo.

Se la Lazio è interessata a Viera

Ha una clausola di 500 mila euro per liberarsi dal Genoa.

Su Claudio Lotito

Lotito, ora, dovrebbe fare qualcosa di importante, minimamente analogo a quanto fatto da De Laurentiis l’estate scorsa. Noi come ambiente e stampa dobbiamo fare la nostra parte, spingere per una crescita.

Su Marco Baroni alla Lazio