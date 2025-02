Le prime parole di Ibrahimović: "Mi sono allenato tantissimo, tutto dipende da me…"

Si è appena conclusa la sessione di calciomercato e la Lazio ha concretizzato tre colpi Belahyane, Provstgaard e Ibrahimović. In particolare, quest’ultimo, è stato il primo ad arrivare a gennaio, voluto dalla società per rinforzare l’organico. Il giovanissimo classe 2005 è pronto al suo debutto con l’aquila sul petto ed è determinato a mostrare il suo talento proprio alla Lazio. Il calciatore, arrivato in prestito con diritto di riscatto a 8-10 milioni e di proprietà del Bayern, in giornata, è intervenuto in conferenza stampa dove è stato presentato il suo acquisto.

L'introduzione di Fabiani

Ibra è il segno di un progetto di ringiovanimento che ci siamo prefissati, è un ragazzo del 2005 che era noto al calcio italiano perché ha fatto cose egregie nel Frosinone, devo ringraziare Ibra e il suo procuratore, lo abbiamo preso in prestito con diritto di riscatto e sono convinto che per lui il futuro nel mondo del calcio sarà ricco di soddisfazioni alla Lazio o fuori dal mondo Lazio perché ha doti innate, noi l'abbiamo preso e inserito in un contesto funzionale senza alterare gli equilibri di uno spogliatoio che fino ad oggi ha fatto qualcosa di straordinario.

