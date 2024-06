Il Messaggero | Offerto Maldini alla Lazio: Isaksen potrebbe rientrare nell'affare

Tra i nomi di mercato della Lazio, quelli emersi finora sono in linea con la strategia del club: giovani e di qualità. Solo ieri è stato proposto alla Lazio Daniel Maldini, attualmente in prestito al Monza, dove ha impressionato Palladino con 4 gol e 1 assist in 11 presenze. Come riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, ci sono novità a riguardo. La trattativa potrebbe concretizzarsi se Isaksen venisse ceduto in prestito come contropartita. Resta da capire se la Lazio vorrà puntare sullo sviluppo e l'adattamento del danese, dopo l'investimento fatto la scorsa estate.