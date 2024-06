CdS | Lazio, passi avanti per Stengs: si può chiudere con il Feyenoord

La Lazio è pronta a mettere insieme una squadra costruita appositamente per il nuovo stile di gioco di Marco Baroni. Dopo la partenza definitiva di Luis Alberto e Kamada, ci sono molte lacune a centrocampo. Per questo motivo, il club sta lavorando per rafforzare questo reparto. Secondo il Corriere dello Sport, la Lazio ha fatto progressi significativi per ingaggiare Calvin Stengs, che ha manifestato interesse per un possibile trasferimento a Roma. La prima offerta è stata di dieci milioni più bonus, ma l'accordo potrebbe chiudersi a 12 milioni più bonus.

Stengs scelto per il post Luis Alberto

Martedì scorso c'è stato un incontro e i contatti tra le parti continuano, con la prossima settimana che si prevede decisiva grazie a un incontro cruciale. Stengs è un obiettivo di lungo corso, con le prime indagini sul giocatore avviate sei mesi fa, inizialmente per Sarri e poi per Tudor. Il giocatore è apprezzato perché possiede tutte le qualità richieste per il centrocampo: fisicità, tecnica e versatilità. Stengs può giocare come trequartista, mezzala o ala. Le alternative restano Spertsyan del Krasnodar, El Khannouuss del Genk e Dele-Bashiru.