Il Messaggero | Tudor riparte da zero. Luis e Ciro già in bilico

Nessun ragionamento: gerarchie già a zero. Tudor procede spedito con il suo 3-4-2-1 anche nel suo secondo giorno di lavoro. Per più di un motivo sia Luis Alberto che Ciro Immobile, due senatori, rischiano il posto. Il mago è provato sulla trequarti insieme a Felipe Anderson: ma che succederà quando Isaksen e Zaccagni torneranno dalle nazionali? Lo spagnolo quest'anno era partito carico, poi si è perso. E' convinto di poter tornare quello di un tempo: il nuovo allenatore lo ha avvertito solamente con uno sguardo. Ma l'intenzione potrebbe non bastare: il trequartista di Tudor non aspetta la palla come il mago, ma si inserisce, corre e fanno a spallate. Nelle prossime 11, forse 12 gare con l'eventuale finale di Coppa Italia, Luis Alberto si giocherà il futuro. Ha ancora un contratto lungo, ma l'intento della Lazio è quella di svecchiare la rosa. Priorità ai giovani, anche per un discorso fisico legato al suo gioco: servono polmoni e resistenza al sacrificio.

Intanto ci sono stati passi in avanti per Provedel dopo la distorsione rimediata contro l'Udinese. Il portiere titolare della Lazio ha già tolto stampelle e tutore, osservando l'allenamento dei suoi compagni.