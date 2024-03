CdS | Quei no per Berardi e Zielinski

La scorsa estate si è parlato tanto di Berardi e Zielinski come possibili colpi per la Lazio in vista di un mercato finanziato dalla qualificazione in Champions league e dalla vendita del sergente Miluinkovic-Savic. I due erano fortemente voluti da Maurizio Sarri, convinto che i due acquisti avrebbero dato continuità al secondo posto dell'anno precedente.

Tuttavia, Lotito ancora oggi rivendica i tentativi fatti per i due calciatori: per l'esterno il Sassuolo chiedeva 35 milioni, una cifra ritenuta spropositata per l'età. E in più non si considerava anche il fatto che Berardi aspettasse la Juventus e che, dunque, aveva rifilato un “no” secco ai biancocelesti. Discorso simile per il centrocampista del Napoli: la valutazione, di 35 milioni, era troppo elevata per un giocatore in scadenza. Zielinski è infatti ora destinato all'Inter la prossima stagione.

Il Corriere dello Sport