Lazio-Real Sociedad, Guendouzi nel post: “Fondamentale l’approccio aggressivo, siamo felici”

Allo stadio Olimpico di Roma è appena stato siglato il triplice fischio: è terminata Lazio-Real Sociedad con il risultato di 3-1. Le due squadre avevano preparato meticolosamente il match, una serata importante per entrambe: la Lazio cercava in tutti i modi la vittoria per ottenere la qualificazione agli ottavi e, attraverso una grande prestazione, sono arrivati i tre punti grazie a tre goal di Gila, Zaccagni e Castellanos. Al termine del match, ai microfoni di LSC, è intervenuto il centrocampista biancoceleste Guendouzi.

Le parole di Guendouzi a LSC

Sulla partita e il percorso in Europa League

Una bella partita questa sera, sono felice, un grandissimo lavoro la qualificazione e abbiamo quasi blindato il primo posto. Inizio così violento? Sapevamo di affrontare una squadra così forte, ma era fondamentale partire bene, un approccio aggressivo, come abbiamo fatto nei primi 20 minuti. Abbiamo un grande club, un grande mister, grandi giocatori e una mentalità pazzesca che punta a vincere. Cosa può dare l’Europa League? Siamo felici di giocare l’Europa League, la conosco bene dopo aver perso alla finale col Chelsea la Lazio vuole andare fino infondo e ci stimola.