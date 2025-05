Sarri-Lazio, incontro imminente con Fabiani: i dettagli

Maurizio Sarri e la Lazio sono pronti a tornare al tavolo. Domani è previsto un incontro tra il tecnico e il direttore sportivo Angelo Fabiani, con l’obiettivo di puntualizzare gli ultimi aspetti tecnici legati al progetto biancoceleste per la prossima stagione.

Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via onefootball

Accordo economico già definito

I dettagli contrattuali sono già stati delineati e i documenti sono attualmente al vaglio degli avvocati delle due parti. L’intesa prevede: una durata di due anni con opzione per una terza stagione, importi economici: 2,5 milioni di euro netti a stagione e bonus legati ai risultati europei: 500.000 euro in caso di qualificazione in Europa League, 1 milione di euro in caso di qualificazione in Champions League.

Focus sul progetto tecnico

Il confronto con Fabiani servirà soprattutto a chiarire le linee guida del progetto tecnico, tra esigenze di mercato, valorizzazione della rosa e obiettivi stagionali. Sarri chiede certezze e una visione condivisa prima di ufficializzare l’accordo.

