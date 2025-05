Marco Ianni possibile vice di Sarri nella nuova Lazio 2025

Mentre la trattativa tra Maurizio Sarri e la Lazio si avvicina alla definizione, iniziano a circolare i primi nomi per la composizione dello staff tecnico. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà in un tweet nelle ultime ore, l’identikit del nuovo vice di Sarri porta con decisione a Marco Ianni, volto noto tra i collaboratori del tecnico toscano.

Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via onefootball

Un ritorno annunciato?

Ianni ha già lavorato con Sarri in passato, in particolare durante la stagione 2018-2019 al Chelsea, dove ha ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico. Un profilo discreto, ma molto apprezzato da Sarri per la sua attenzione ai dettagli tattici, al lavoro sul campo e per la profonda conoscenza del calcio proposto dall’allenatore.

La Lazio guarda al futuro

L’inserimento di Ianni nello staff potrebbe essere solo il primo tassello di un riassetto più ampio. In attesa della firma di Sarri, infatti, la Lazio valuta anche altre figure da integrare nel quadro tecnico, cercando di costruire una squadra di lavoro solida in vista della prossima stagione. La scelta del vice è tutt’altro che marginale: rappresenta un punto di riferimento quotidiano nello spogliatoio, un collegamento diretto tra l’allenatore e il gruppo, oltre che una figura di fiducia.

Attesa per la conferma ufficiale

Per ora si tratta di indicazioni ufficiose, ma fonti vicine al club confermano che il nome di Marco Ianni è in cima alla lista delle preferenze. Tutto dipenderà dalla chiusura dell’accordo principale tra Sarri e la società biancoceleste, attesa nei prossimi giorni.

Il Tweet di Alfredo Pedullà