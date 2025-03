Lazio, buone notizie per Plzen e Bologna: probabile recupero di Tavares e Castellanos

La Lazio ieri sera è scesa in campo in casa per affrontare l’Udinese: fallito il tentativo di sorpasso, i biancocelesti rimangono al quinto posto, senza superare la Juventus (a sua volta frenata dalla sconfitta contro l’Atalanta) e senza allontanare il Bologna, ad un solo punto di distanza e prossimo avversario, in trasferta, della Lazio. Il calendario è fitto di impegni e partite importanti e stressanti, decisive per le sorti della stagione. Proprio per questo, un valore importante lo hanno gli elementi della rosa e l’eventuale recupero degli infortuni, primo fra tutti quello del centravanti Castellanos, fermo dal match contro il Napoli.

I prossimi recuperi degli infortunati

La Lazio si mostra affaticata come confermato dallo stesso Marco Baroni in conferenza stampa. Nell’ultimo match sono rimasti fuori anche Tavares e Rovella, entrambi si erano allenati regolarmente alla vigilia ma sono stati lasciati a riposo precauzionalmente, come sottolinea Il Corriere dello Sport. Lo svantaggio di Tavares è dato dalla sua fragilità muscolare, messa a rischio dagli impegni ravvicinati, ma il terzino potrebbe tornare disponibile già giovedì. In tutto ciò, una notizia positiva riguarda il recupero di Castellanos che potrebbe concretizzarsi già giovedì contro il Viktoria Plzen all’Olimpico. Per Rovella bisognerà aspettare direttamente Bologna, visto la squalifica in Europa, dopo il rosso rimediato giovedì scorso. Anche Dele-Bashiru è atteso in campo a breve, il tecnico ha spiegato che sta migliorando, ma sente ancora fastidio in alcuni movimenti, preferendo aspettare tre giorni.

Le scelte di Baroni

Data la fragilità muscolare del terzino, Baroni potrebbe scegliere di preservare ancora Tavares e non schierarlo fra i titolari della partita di giovedì, considerando il ravvicinato impegno della Lazio a Bologna nel primo pomeriggio di domenica. Se il portoghese non partirà titolare, le scelte ricadranno nuovamente su Lazzari a destra e Marusic spostato a sinistra. Gigot è squalificato per giovedì, sarà importante, quindi, impegnare Romagnoli o Patric se si vorrà far riposare il numero 13 e tenerlo pronto per il Bologna. con Guendouzi a centrocampo si vedrà nuovamente Vecino (data la squalifica di Rovella), essendo Belahyane un fuori lista. In attacco tornerà il tridente Isaksen, Dia e Zaccagni e si sceglierà come centravanti Tchaouna o Noslin (contro l’Udinese meglio il secondo). Il Taty potrebbe essere disponibile almeno per una ventina di minuti, data la necessità di fare goal della Lazio.