Lazio-Viktoria Plzen, la Curva Nord annuncia la coreografia: i dettagli

Non c’è tempo di rammaricarsi per il pareggio con l’Udinese che giovedì si torna subito in campo: davanti ai propri tifosi la Lazio giocherà il ritorno degli ottavi di finale contro il Viktoria Plzen, l’andata è stata vinta 1-2 dai biancocelesti. Servirà il sostegno dell‘intero stadio per accedere ai quarti di finale che mancano dalla stagione 2017/2018. La Curva Nord, attraverso il proprio profilo Instagram ha annunciato una coreografia per la gara di Europa League: ecco i dettagli.

Lazio-Viktoria Plzen, il messaggio della Curva Nord

Amore e coraggio, Lazio-Viktoria Plzen. Giovedì celebriamo l’amore per i nostri colori con una coreografia unica: tutti allo stadio con largo anticipo.

Il post Instagram