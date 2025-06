Sarri: "Il cuore mi ha detto di tornare alla Lazio"

Rientrato alla Lazio, l'allenatore Maurizio Sarri ha concesso un'intervista a SkySport, che andrà in onda nel fine settimana. Nel frattempo, è stata diffusa un'anteprima con alcune delle sue dichiarazioni.

Sono stato fermo un anno per tantissimi motivi e sinceramente nei primi sei o sette mesi del calcio non mi interessava niente, per problematiche mie personali che andavano molto oltre il calcio. Poi uno torna alla vita normale, come è giusto che sia, e nonostante le difficoltà ricomincia a ripensare la propria vita e di conseguenza alla propria attività.

Cosa ci dobbiamo aspettare? Non lo so, è un ritorno di affetto nei confronti di tutti, tifoseria compresa, e si possono aspettare che faccia il mio lavoro con affetto e amore, ma per i risultati non lo so. Sono tanti anni che la Lazio cerca un salto di qualità a livello di risultati e sono tanti anni che non riesce. Vuol dire che qualche problematica c’è, ma mi sembra che nel calcio italiano in questo momento le problematiche ci siano per tutti. Speriamo che sia il ciclo buono per fare il salto di qualità.