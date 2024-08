ESCLUSIVA | Belleri: "Lazio squadra che mi è più rimasta nel cuore. Vincere a Udine darebbe…"

Accantonata la vittoria contro il Venezia, il prossimo appuntamento degli uomini di mister Baroni si chiama: Udinese. Questo sabato, 24 agosto, alle 18.30 sul rettangolo di gioco del Bluenergy Stadium i biancocelesti sfideranno i bianconeri, che nell'ultimo turno di Serie A hanno pareggiato 1-1 su un campo difficile come quello del Dall'Ara di Bologna.

Per parlare della partita e presentarci il match è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni un doppio-ex: Manuel Belleri, che ha militato nell'Udinese nella stagione 2004-05 agli ordini di Luciano Spalletti con cui raggiunse la Champions League e nella Lazio dal 2005 al 2007 e nella stagione 2008-09 con cui vinse la Coppa Italia.

Che impressione le ha fatto la Lazio di Baroni?

Molto positiva, secondo me ci si aspettava di vedere quello che era il modo di giocare, il modo di porsi, la grinta della squadra e io credo che alla fine abbiano fatto vedere queste cose, c'è stata anche la vittoria che è andata a coronare tutta la situazione. A me personalmente interessava vedere quello che era il discorso sulla voglia di lottare e l'organizzazione di gioco, che sono la base fondamentale dopo un cambiamento molto importante all'interno della squadra soprattutto con l'addio di Ciro Immobile ed il cambio dell'allenatore. Baroni è partito molto bene e credo possa dare delle grosse soddisfazioni.



Si parla tanto di terzini in casa Lazio e ne approfitto visto che era il suo ruolo, cosa ne pensa del nuovo acquisto Tavares? Mentre di Lazzari e Marusic?

Tavares è un difensore molto prestante fisicamente, è alto quasi 1,85m, ha la possibilità di sovrapporsi e aiutare i compagni ma anche di fare delle percussioni in solitaria. L'ho visto in alcune occasioni e mi è piaciuto tantissimo e potrà essere una pedina importante. Per quanto riguarda Lazzari a me piace tantissimo nel suo modo di giocare e di fare, credo che abbia fatto delle buonissime partite quando è stato schierato nel suo ruolo. Stesso discorso vale per Marusic, sono giocatori dove l'affidabilità è la loro arma perché la loro partita la fanno sempre e hanno anche partite in cui possono rendersi pericolosi. Sono molto affidabili. S.S.Lazio



Sabato ci sarà Udinese-Lazio, squadre in cui lei ha militato, cosa le hanno lasciato queste due società?

La Lazio è stata la società che mi ha dato più di tutte grandissime soddisfazioni, una città come Roma con dei tifosi come quelli della Lazio, ti trovi in un contesto coinvolto in una situazione molto bella con grandissime responsabilità, ma è stato un qualcosa che mi ha colpito tantissimo ed è rimasto nel cuore. Ho un ricordo davvero molto positivo e fantastico della Lazio. Quando mi sono trasferito all'Udinese arrivavo da sei anni di Empoli, con i bianconeri siamo arrivati terzi qualificandoci per la Champions League con Spalletti allenatore, non ho giocato moltissimo ma è stata un'esperienza molto positiva. Abbiamo avuto la possibilità di giocare l'Europa League è stata anche lì una bellissima esperienza.



Cosa si aspetta dalla partita di Sabato?

Mi aspetto una partita difficile per la Lazio, perché l'Udinese dà sempre del filo da torcere essendo molto organizzata. Credo che l'annata scorsa li abbia colpiti perché si sono salvati alla fine e penso che non vogliano ripetere il campionato dell'anno scorso. Per la Lazio uscire da Udine con altri tre punti diventerebbe molto interessante anche se siamo solo all'inizio ma a livello di positività mentale ti proietta in un qualcosa che può trascinare la squadra a fare altre prestazioni importanti.



Se dovesse indicarmi un protagonista per parte che potrebbe decidere la sfida di Sabato?