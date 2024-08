Un obiettivo della Lazio verso la Premier: accordo tra club trovato ma...

Rayan Cherki si avvicina a grandi passi verso la Premier League. Lo riporta L'Équipe, noto quotidiano sportivo francese, che rivela come sia stato trovato l'accordo tra il Fulham e il Lione sulla base di 15 milioni di euro più un bonus di altri 5.

Accettata l'offerta del Fulham ma il giocatore…

Il club londinese ha ricevuto il sì da Lione nella giornata di oggi, ma la palla adesso è passata al 21enne nazionale francese, che non sembrerebbe intenzionato ad accettare l'offerta e, sempre come riportato dal giornale transalpino, lo avrebbe già fatto sapere al suo entourage. Non si esclude che nei prossimi giorni il giocatore possa convincersi ad accettare la proposta, ma la situazione al momento è questa.

Cherki in uscita: il giocatore non rientra nei piani della società

La vicenda è delicata: il ragazzo ha aspettato fino all'ultimo una proposta dal Borussia Dortmund, mai arrivata. Ora Cherki, come confermato dal direttore sportivo dell'OL, è fuori dalla rosa e non rientra nei piani della società. Ad un anno dalla scadenza del contratto si sta cercando in tutti i modi di trovare una squadra disposta a prelevarlo e ormai il prezzo per strappare il giovane talento alla concorrenza è noto a tutti: servono all'incirca 20 milioni, quanto basta per pareggiare l'offerta del Fulham, ovvero 15+5. Nei prossimi giorni si deciderà il suo futuro, ma la volontà di Cherki sta rallentando in questo senso le manovre del club, che vorrebbe piazzarlo il prima possibile. Vediamo se la Lazio proverà a fare un tentativo in extremis per il trequartista classe 2003, già accostato al club biancoceleste durante l'estate.

