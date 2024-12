Conferenza Gasperini: "Se avessimo pareggiato prima potevamo vincere, la Lazio quest'anno…"

La Dea è stata baciata dall'altra Dea quella della fortuna agguantando il pari nel finale. I bergamaschi nel primo tempo soffrono terribilmente la proposta totale della Lazio che annebbia i piani di Gasperini, nel secondo tempo cresce e crea qualche pericolo trovando poi il gol finale. Il pareggio dà sicuramente morale ai nerazzurri che non interrompono la striscia di risultati utili consecutivi acciuffando un pari che si rivelerà pesantissimo.

La conferenza stampa di Gasperini post Lazio-Atalanta

Zaniolo

È un giocatore che sta migliorando di gara in gara, ultimamente viene impiegato costantemente anche se non dall'inizio, è un giocatore in crescita, è stato determinante in tante occasioni e quando entra comincia ad essere pesante il suo ingresso e questo mi fa dire che sta crescendo. Si è sempre allenato con grande voglia non è mais atto un problema, inizialmente era a terra dal punto di vista fisico, è un ragazzo appostissimo.

Primo tempo e condizioni di Retegui

Per l'Arabia non credo, spero di recuperarlo con l'Udinese, non è sempre facile avere l'impatto giusto nella partita, per la Lazio questa partita era molto importante per dimezzare il gap e sono parti con una forza encomiabile mettendoci in difficoltà, con l'andare della partita è andato meglio anche a Cagliari è stato così se riuscivamo a segnare prima c'erano le condizioni per vincerla, quando incontriamo queste squadre fisiche e veloci dobbiamo fare meglio. È anche un grande merito ribaltare una partita del genere, nel secondo tempo abbiamo preso le misure ed è diventata una bella gara, va bene così e dobbiamo essere soddisfatti.

Assenza di Retegui e primo tempo

È stato merito della Lazio e demerito nostro, rincorrere non è mai facile anche se l'abbiamo fatto molto bene. Retegui è chiaro che numericamente in attacco non siamo così tanti, numericamente la Lazio stessa ha molti più attaccanti di noi, oggi come attaccante è entrato Zaniolo, anche alla Lazio mancavano un paio di elementi, il nostro reparto offensivo ha fatto cose straordinarie ma non è così numeroso come si dice.

Sulla Lazio