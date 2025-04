Calciomercato Lazio, la società punta ad un bomber straniero: ecco il prescelto

La Lazio si prepara a scendere in campo lunedì contro il Parma, una delle ultime partite di questo campionato in cui la squadra dovrà dare il tutto per tutto per cercare di raggiungere un posto in Europa. Soltanto in estate, a fine anno, si delineeranno le sorti della squadra sulla base dei risultati conseguiti, ma già ora la società sta lavorando ad un prospetto per il futuro in ottica calciomercato.

Torna il nome di Ioannidis

Lotito e Fabiani starebbero lavorando ad un colpo di mercato per il futuro e la ricerca ricadrebbe proprio su un centravanti da aggiungere al dati o che prenda il suo posto in caso di offerte irrinunciabili. Già a marzo il giocatore aveva interessato la società: si tratta di Fortis Ioannidis, obiettivo della scorsa estate, bomber greco di 25 anni, attualmente in forza al Panathinaikos. Come riporta Il Corriere dello Sport, si era parlato di lui ad aprile 2024 per il dopo Immobile, il giovane è stato anche ad un passo dal Bologna ma non erano bastati 22 milioni per convincere i greci a venderlo. La richiesta era di 30, fuori riportata per tutti e Fabiani stesso ci aveva rinunciato. Ioannidis, infatti, era reduce da una stagione d’oro, condita da 23 goal (10 in campionato) in 44 partite.

I numeri di Ioannidis oggi

Ad oggi, la valutazione di Ioannidis è leggermente inferiore: il giovane ha segnato 11 goal (5 in campionato) in 40 partite, 9 reti in 4 gare di Conference League. Nei primi mesi della stagione ha riscontrato anche qualche problema fisico e si è ripreso fra dicembre e febbraio, quando ha segnato 5 goal in Super League (in 7 partite). L’idea di sbarcare in Italia l’aveva affascinato e ha subito il contraccolpo della mancata cessione. La valutazione attuale si aggira intorno ai 18 milioni con una grande voglia del giocatore di arrivare in Serie A. Se il Panthinakos aprirà alla cessione, con prezzo accessibile, il giocatore può essere un obiettivo per la Lazio (soprattutto in caso di qualificazione Champions, mettendo in conto i 50 milioni di incasso).

Spunta anche un altro nome per la Lazio

Per quanto riportato da TuttomercatoWeb, la Lazio continuerebbe a monitorare anche Rafiu Durosinmi, classe 2003 e attaccante del Viktoria Plzen. Il profilo del giovane nigeriano, infatti, piace molto alla dirigenza biancoceleste, con la quale ha intrapreso contatti già nel marzo 2025.