Argentina, i pre convocati di Scaloni: la scelta su Castellanos

Due sfide di prestigio per l'Albiceleste

L’Argentina si appresta ad affrontare la finestra delle Nazionali di marzo con due incontri di grande importanza. I campioni del mondo e vincitori della Copa América, attualmente in testa alle qualificazioni sudamericane per i Mondiali 2026, sfideranno l’Uruguay e il Brasile in due match che si preannunciano particolarmente combattuti. Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha quindi stilato un’ampia lista di pre-convocati per prepararsi al meglio a queste sfide.

Tra i 33 giocatori selezionati figurano ovviamente i leader della squadra, come Lautaro Martínez e Lionel Messi, ma anche alcuni nomi nuovi e giovani talenti. Tra questi spiccano Nico Paz (Como) e Santiago Castro (Bologna), entrambi seguiti dall’Inter. Inoltre, sono state registrate le prime chiamate per Giovanni Simeone, Benja Domínguez ed Echeverri, gioiellino del River Plate. Otto dei convocati militano attualmente in Serie A, a conferma del forte legame tra il calcio argentino e il campionato italiano. Non c'è, invece, l'attaccante della Lazio Taty Castellanos, ancora alle prese con l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Olympique Marsiglia), Walter Benitez (Psv Eindhoven).

Difensori: Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham), German Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique Marsiglia), Juan Foyth (Villarreal), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Lens), Nicolas Tagliafico (Lione).

Centrocampisti: Leandro Paredes (Roma), Enzo Fernandez (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovanni Lo Celso (Real Betis), Maximo Perrone (Como).

Attaccanti: Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Benjamin Dominguez (Bologna), Thiago Almada (Lione), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nico Gonzalez (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Nico Paz (Como), Claudio Echeverri (Manchester City), Paulo Dybala (Roma), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Santiago Castro (Bologna), Angel Correa (Atletico Madrid).