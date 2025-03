Lazio, rientri importanti per un mese di Marzo di rinascita

La Lazio viene dall'importante successo a San Siro contro il Milan. Da sempre lo stadio di Milano rappresenta una bestia nera per i biancocelesti e la vittoria è una iniezione di consapevolezza e forza, in una stagione in cui i big match iniziavano ad essere un taboo da superare. Infatti negli scontri contro le principali forze del campionato la Lazio ha raccolto poco e questo dettaglio si faceva sentire nell'ambiente e nella testa dei giocatori, come confermato proprio da quest'ultimi nelle interviste post gara.

Gli importanti rientri di Marzo

L'ultima vittoria dei biancocelesti con il Milan potrebbe rappresentare un cambio marcia importante, non tanto a livello tattico, visto che la squadra di Baroni ha sempre disputato buone partite dal punto di vista del gioco, anche quando usciva dal campo con zero punto, ma più che altro dal punto di vista psicologico.

Il mese di marzo può risultare fondamentale anche per i recuperi dei giocatori fino a poco fa indisponibili. L'infermeria di Formello infatti si sta svuotando. Ieri sera in campo sono scese due pedine molto importanti per lo scacchiere di Baroni, parliamo di Patric e Vecino. Il primo torna dopo un serio infortunio al malleolo ed è una boccata di ossigeno per il reparto difensivo vista l'assenza anche di Romagnoli. Il centrocampista uruguaiano invece è un profilo unico per mister Baroni, riesce infatti a permettere all'allenatore toscano di schierare il modulo 4-3-3 solo in caso della sua presenza, prezioso recupero quindi.Senza dimenticare quello che sarà il rientro più importante tra circa 20 giorni, la prima punta che in questa Lazio fa la differenza: Taty Castellanos.

Gli impegni di Marzo

Viktoria Plzen-Lazio 6/03

Lazio-Udinese 10/03

Lazio-Viktoria Plzen 13/03

Bologna-Lazio 16/03

Lazio-Torino 31/03