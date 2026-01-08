In bilico il futuro di Isaksen: il punto di Pedullà
L'esperto di calciomercato fa chiarezza sul futuro di Gustav Isaksen
Dopo Castellanos e Guendouzi, un altro biancoceleste potrebbe partire in questa sessione di mercato: a finire sulla lista dei partenti è Gustav Isaksen. Nonostante sembrava che lo scorso anno il danese avesse trovato quella continuità mancata nel primo anno, oggi il futuro del numero 18 biancoceleste potrebbe essere lontano da Formello.
Secondo quanto raccolto dall'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, il rendimento dell'attaccante non ha convinto pienamente e al momento potrebbe essere un innesto sacrificabile.
L'indiscrezione dell'esperto di calciomercato
Isaksen può partire con un’offerta convincente. Non è incedibile, la Lazio non è contenta del rendimento.