Lazio, il messaggio di Tchaouna: "Grazie alla squadra, l'ingiustizia..."

Continua con una vittoria il cammino della Lazio in Europa League: il prossimo avversario dei biancocelesti nella competizione europea sarà il Porto. Tante le note positive di ieri, a partire dalla prestazione di Pedro per poi finire a l'importanza di Vecino a centrocampo. Loum Tchaouna non è stato continuo nella gara ma a tratti ha fatto vedere colpi importanti, come il colpo di tacco che ha mandato in porta Gigot. Il francese, attraverso un post sul suo profilo Instagram, ha espresso la sua felicità per i tre punti conquistati ma allo stesso tempo anche dispiacere per l'episodio di razzismo attuato da una parte della tifoseria del Twente. Queste le sue parole

Il messaggio di Tchaouna

Grande orgoglio per aver riportato tre punti ieri sera al Twente in Europa League. Grazie alla squadra, e l’ingiustizia si ripaga da sola!

Il post Instagram