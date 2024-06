EURO2024 | Frattesi: "Contro la Spagna dovremo mettere in campo lo spirito italiano. Spalletti e Inzaghi…"

Dopo la vittoria in rimonta contro l'Albania nella gara d'esordio ad EURO2024 è tempo di pensare alla difficilissima quanto importantissima partita di giovedì contro la Spagna nella sfida valida per la seconda giornata dei gironi.

Uno dei titolari di questa Italia targata Luciano Spalletti è senza dubbio Davide Frattesi che è intervenuto oggi in conferenza stampa.

Le parole di Frattesi in conferenza stampa

Sui consigli di Spalletti:

"Vuol dire che il mister ha fiducia in me, poi chiaramente l'allenatore da fuori vede meglio la partita. Da fuori si ha una visione più oggettiva delle cose: noi siamo presi dal gioco e non ci rendiamo conto di quale sia la miglior posizione da prendere, per questo lui cerca di dare consigli".

Sulla gara contro la Spagna

"Credo che avremo meno possesso che contro l'Albania, ci sarà da stare più attenti. Dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni attraverso il gioco e a trasformare quelle poche che ci capiteranno".

Sulla sua esperienza all'Inter:

"Sapevo che non era facile calarsi in una squadra che è reduce dalla finale di Champions e lo spazio che mi ha dato Inzaghi credo sia stato quello giusto. Mi metterò la maglia della Nazionale sotto quella dell'Inter (scherza, ndr). Ognuno spera di giocare il più possibile, ma quando lo fa deve dare il massimo. La cosa stancante di un anno così sono soprattutto i viaggi, perché più si gioca e più si prende condizione. Si è stanchi solo a livello mentale.

Sul blocco Inter e Scamacca:

"Basta veramente pochissimo per capirci, e lo stesso discorso vale con i miei compagni dell'Inter. Quello che facciamo con il club, lo facciamo qui. E parlando di Gianluca, appena gli si presenterà un'occasione saprà sfatare il mito secondo cui all'Italia manchi un numero 9. A ping pong non ci si può giocare, spara ogni palla. Ma è in luoghi come quello che si forma il gruppo: ci è stata messa a disposizione un'area dove si creano rapporti che magari prima non c'erano".

Di nuovo sulla Spagna