Le scuse di Hysaj: "Mi sento di chiedere scusa a tutti i tifosi albanesi. Darei tutte le mie forze per..."

Non è iniziato nel migliore dei modi l'Europeo di Elseid Hysaj: l'Albania, dopo il gol trovato da Bajrami ha subito la rimonta dell'Italia in soli sedici minuti. Le Aquile avranno l'occasione di rifarsi nella seconda giornata contro la Croazia, in programma mercoledì alle 15:00. Il terzino della Lazio però, è finito sotto l'occhio del ciclone dopo l'errore che ha causato il gol del 2-1 di Barella, e in questi minuti è arrivato un messaggio di scuse sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole rivolte ai tifosi albanesi

Il messaggio di scuse di Hysaj sul suo profilo Instagram

Dopo la partita con l'Italia e gli ultimi fatti, mi sento di chiedere scusa a tutti i tifosi albanesi per l'errore tecnico e istintivo che ha provocato il secondo gol che abbiamo subito. È troppo specificare che si trattava esattamente di un gioco sbagliato e di una falsa valutazione della traiettoria! Chi mi conosce sa bene che darei tutte le mie forze e farei qualsiasi sacrificio per questa maglietta, come ho sempre fatto. Mi dispiace per l'inutile strumentalizzazione da parte di molte persone dell'errore oltre la valutazione tecnica. D'altra parte ringrazio di cuore tutti gli innumerevoli fan che mi hanno inviato messaggi di conforto in varie forme. Accetto consapevolmente le critiche e i rimorsi dei tifosi della parte buona che senza eccezione tengo nel cuore. Ora concentriamoci sulle prossime partite e forza Albania sempre.

La storia Instagram di Hysaj