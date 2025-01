Verso Roma-Lazio: Baroni continua a provare il 4-3-3

Questa mattina al Centro Sportivo di Formello, Marco Baroni ha chiamato a raccolta i suoi per iniziare a mettere veramente nel mirino il derby di domenica. Ancora un paio di allenamenti separano la squadra di Baroni al calcio d'inizio che sarà fischiato da Marco Guida ed il tecnico biancoceleste si porta ancora dietro le defezioni che hanno già pesato nella partita con l'Atalanta.

Le solite defezioni di formazione

Gli assenti all'allenamento odierno sono gli stessi di ieri, fatta eccezione per Rovella che era stato tenuto a riposo ma oggi regolarmente in gruppo. Continuano a non vedersi Lazzari e Patric, forse domani in gruppo ma con nessuna certezza a riguardo; Noslin e Pedro, entrambi infortunatisi a Lecce, hanno pochissime chance di vedere il campo domenica forse lo spagnolo può strappare la convocazione. Vecino sarà arruolabile solo verso fine febbraio se tutto procederà secondo i piani.

L'allenamento e le prove tattiche

Prima delle prove tattiche, Baroni e lo staff tecnico hanno impegnato i calciatori biancocelesti in tanto lavoro tecnico con Torello ed esercitazioni palla al piede poi ci si è dedicati anche alle palle inattive, quanto mai fondamentali in un derby. Poi spazio alle prove tattiche con Baroni che ha riprovato il 4-3-3 con il centrocampo composta de Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru; in attacco si dovrebbe tornare alla normalità con Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra e Castellanos al centro. Marusic è quasi certo del posto vista l'assenza di Lazzari, per il resto si vedranno Gila, Romagnoli e Tavares al netto di modifiche dell'ultimo minuto, ma c'è ancora tempo e un paio di allenamenti prima delle scelte definitive e Baroni studierà a lungo il migliore undici da mandare in campo domenica.