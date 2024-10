CONFERENZA GILARDINO: "Baroni sta facendo ottime cose. Siamo rimasti in partita per 70 minuti ma poi..."

Il Genoa sta vivendo un momento di crisi: oltre a un numero elevatissimo di infortunati, la squadra di Gilardino sta vivendo un periodo di forma pessimo, con 1 solo punto conquistato nelle ultime 5 partite. A questo si aggiunge un altro dato che mette paura ai tifosi rossoblù: sono ben 15 i gol subiti in queste partite, contro i 3 segnati. Vedremo se basterà Balotelli a risollevare la squadra ligure, con l'ex City ormai prossimo all'ingaggio da svincolato. Di seguito le parole di Gilardino nella conferenza post Lazio-Genoa 3-0:

Si aspettava qualcosa di più dal Genoa?

Abbiamo iniziato bene la partita, penso che siamo rimasti in partita fino al secondo gol della Lazio, i ragazzi hanno dato tutto. Ho dovuto fare delle scelte obbligate, con Thorsby schierato al fianco di Pinamonti, sapevo che non era il suo ruolo ma ha fatto una partita di battaglia. Per quanto riguarda le risorse e le sostituzioni siamo in emergenza, ma i ragazzi sono rimasti in partita 75 minuti, poi chiaro che il secondo e terzo gol non dobbiamo subirli così facilmente.

Quanto può spostare l'arrivo Balotelli

Mario non può risolvere da solo i problemi del Genoa. Se lui arriva e ha quel fuoco per mettersi a disposizione della squadra può e deve essere un valore aggiunto. Arriverà da un periodo di inattività dalle gare, ma confidiamo possa essere presto al top

Cosa rimane

L'incazzatura della partita che è tanta. Incazzati sì, ma non tristi. Tra 5 giorni giochiamo di nuovo e servirà un'impresa quest'anno. La squadra ha bisogno di fiducia

Dobbiamo continuare a lavorare e avere ancora più cura dei dettagli, essere più precisi. Sono tutti giocatori che arrivano da periodi lunghi di inattività, quindi le scelte sono state fatte in base a chi ho a disposizione. Non posso recriminare su quello che hanno dato i ragazzi dentro il campo, ovviamente c'è da migliorare

Su Gaston Pereiro e Balotelli

Gaston sta facendo una minipreparazione perché è appena arrivato e ha bisogno di lavorare. Per quanto riguarda Mario, la sua storia parla da sé, non può risolvere i problemi da solo, quello che conterà di più è come reagirà la squadra e lui ci può scuotere in alcuni momenti, ma andrà messo nelle condizioni di potersi esprimere

Sulla modulo di oggi

Non è una questione tattica, sono i dettagli e la condizioni mentale a fare la differenza. Quest'anno siamo consapevoli che dovremo fare un'impresa, dobbiamo mantenere l'umore alto della squadra, fare sentire importanti i ragazzi e preparaci per la Fiorentina nel migliore dei modi

Sente la fiducia della società?

Dovete chiederlo alla società, loro hanno il diritto di fare qualsiasi considerazione in merito. Io e il mio staff lavoriamo tutti i giorni per migliorare e per dare benefici alla squadra. Ho vissuto momenti terribili al Genoa, lo scorso anno è stato una grande stagione, ma adesso non mi tiro indietro. Farò di tutto per tirare fuori il 110% dai giocatori

