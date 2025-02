Cagliari-Lazio | Isaksen: "Mi sento fiducioso, vogliamo vincere. Su Provstgaard..."

Di seguito l'intervento di Gustav Isaksen, attaccante danese della Lazio, a pochi minuti dal fischio d'inizio delle ore 20:45 all'Unipol Domus per la ventitreesima giornata di campionato contro il Cagliari di Davide Nicola, ai microfoni di Lazio Style Radio.

Sicuramente posso fare di più. Il mio primo pensiero è quello di aiutare la squadra. Non mi interessa far goal o meno. Penso solo a vincere le partite, come oggi, voglio aiutare la squadra nella fase difensiva e offensiva. Voglio solo vincere.