Il Messaggero | Lo scontro Gravina-Lotito è totale

Come riportato da Il Messaggero, un attacco così frontale tra Lotito e Gravina non c'era mai stato.

Ieri mattina nel corso di un evento organizzato da Il Foglio, il Presidente Gravina ha tuonato:

“L'autonomia della Lega Serie A? C'è una strategia evidente, ma dobbiamo capire fino in fondo come sia possibile che in Italia alcuni personaggi possano fare parte del consiglio federale, del consiglio di Lega, siano proprietari di una società di calcio e anche senatori. Sulla litigiosità Federazione-Lega starei attento, io ho uno splendido rapporto con tanti presidenti. Ci sono poi soggetti che pensano di gestire il mondo del calcio a proprio piacimento. Mi riferisco a Lotito e al lotitismo”.

Gravina non ha nemmeno gradito l'essere inserito nel registro degli indagati per appropriazione indebita e auto-riciclaggio, a marzo scorso aveva spiegato:

“Ho portato tutti i documenti ai magistrati per accettare la verità. Mi sono dovuto far indagare per potermi fare ascoltare e difendere contro le falsità di qualcuno che si diverte con veline anonime e immagino che la fonte sia sempre la stessa. Se ci sono responsabilità voglio capire oltre chi ha predisposto il dossieraggio e anche i nomi dei mandanti di questo”.

Fraioli

Dopo le accuse di Gravina è arrivata puntuale la risposta del patron Biancoceleste: