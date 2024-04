Secondo quanto raccolto da dotsport.it, le due squadre capitoline sfrutteranno il mercato estivo per rinforzare i rispettivi reparti difensivi. La Lazio con il nuovo modulo proposto da Tudor e la linea di difesa a tre si ritrova attualmente con soli quattro difensori (Gila, Romagnoli, Casale, Patric) e senza dubbio in estate il diesse Fabiani ed il presidente Claudio Lotito cercheranno di puntellare la retroguardia per assicurare al tecnico croato almeno uno schieramento di tre titolari e tre sostituti.

Il nome di Joël Matip

Come scritto da dotsport.it, uno dei nomi che stanno circolando nell'etere romano è quello del difensore del Liverpool, Joël Matip, in scadenza con il club inglese. Lazio e Roma ci stanno attualmente pensando ed è senza dubbio un nome che fa gola visto il pedigree del centrale tedesco naturalizzato camerunese. Matip è uno degli uomini fidati di Jürgen Klopp, ma con l'addio certo dell'allenatore e visto il contratto in scadenza a giugno del difensore con molta probabilità le strade si divideranno ed il centrale entrerà nella lista dei “free agent” e si potrà unire a qualsiasi squadra a parametro zero.

Depositphotos

La carriera di Matip

Il difensore camerunese inizia a muovere i suoi primi passi da professionista in Bundesliga nello Schalke 04 con cui disputa tra il 2009 ed il 2016 in tutte le competizioni: 258 presenze siglando 23 gol. Nel 2016 avviene poi il suo trasferimento al Liverpool con cui ha disputato finora 196 presenze e 11 reti. Il 4 dicembre 2023 ha riportato la rottura del legamento crociato ed è dunque attualmente ai box, ma in estate sarà di nuovo pronto e arruolabile.