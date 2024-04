Il Messaggero | La maglia celebrativa della Lazio del '74

Lazio-Empoli

Come riportato da Il Messaggero, la Lazio contro l'Empoli, nella partita che si giocherà allo Stadio Olimpico ed inizialmente prevista per il 12 maggio, ma che con molta probabilità verrà anticipata all'11, scenderà in campo con una maglia speciale in onore del cinquantesimo anniversario dalla vittoria del primo storico scudetto.

La maglia celebrativa

La casacca sarà celeste, con colletto bianco a V (con una scritta dentro), i numeri saranno oro e a scendere, sfumati, compariranno i nomi di tutta la “banda Maestrelli”

Ecco alcuni dettagli pubblicati dalla Lazio

Sui propri canali social ufficiali la S.S. Lazio ha reso noti alcuni piccolissimi dettagli che contraddistingueranno la nuova maglia celebrativa della Lazio del '74.