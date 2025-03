Convocato in nazionale un altro calciatore della Lazio

Erano nove i giocatori della Lazio che all'inizio dovevano partire con le rispettive selezioni nazionali durante questa pausa, il numero è poi sceso a otto con Nuno Tavares che è tornato anzitempo dal Portogallo poiché le sue condizioni fisiche non sono state considerate idonee per il doppio impegno. Tuttavia quest'oggi la Lazio sul proprio sito ufficiale ha comunicato che il numero di calciatori partiti è tornato a nove visto che la Francia U21 ha convocato in extremis Loum Tchaouna per le due amichevoli contro Inghilterra e Slovacchia.

Gli impegni dei giocatori della Lazio in nazionale