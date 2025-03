Lazio-Torino, al via la vendita dei biglietti: c'è una speciale tariffa

Bisognerà aspettare ancora una decina di giorni prima di rivedere i propri beniamini in campo con le Nazionali che la faranno invece da padrone in queste due settimane di pausa dai campionati. Quella che arriverà sarà la 30° giornata di Serie A ENILIVE e sarà chiusa lunedì 31 marzo proprio dalla Lazio con la gara in programma contro il Torino allo Stadio Olimpico alle 20.45, che sarà preceduta nel week-end da alcuni big match come: Atalanta-Fiorentina e Napoli-Milan.

La società biancoceleste sul proprio sito ufficiale ha comunicato che sono già in vendita i biglietti per la sfida Lazio-Torino.

Nella pagina successiva tutte le informazioni sull'acquisto dei tagliandi