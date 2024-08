Vecino: "Dobbiamo migliorare in attacco, ci prendiamo le cose positive per l'inizio del campionato"

Al termine ella sesta amichevle stagionale della Lazio, giocata contro il Southampton e finita 1-1, il centrocampista bianoceleste Matias Vecino ha commentato il risultato ai microfoni di Lazio Style Channel.

"Questa gara è stato quello che ci serve. Partita fiscia, intensa, non sembrava un'amichevole. Abbiamo fatto fatica all'inizio poi abbiamo creato occasioni, ci prendiamo le cose positive per l'inizio del campionato. Cerco di adattarmi a quello che chiede il mister, poi quando abbiamo la palla cerco di trovare gli spazi giusti per inserirmi. Mi è piaciuta la nuova maglia, anche per cambiare un po', la combinazione col blu scuro.

Ci sono stati cambiamenti. Prima giocavamo più a zona, oggi tranne i primi 20 minuti in cui abbiamo avuto difficoltà, abbiamo preso le misure e siamo riusciti a rubare palloni in alto. Offensivamente dobbiamo migliorare ma abbiamo avuto occaisoni per fare gol, siamo in un momento in cui stiamo lavorando ma ci vuole fretta perché a breve inizia il campionato.