Aggiornamento meteo da Bodo in vista della partita della Lazio

Circa 24 ore separano il fischio di inizio dell'andata dei quarti di finale di Europa League tra Bodo Glimt e Lazio. Tanti i fattori che preoccupano per gli uomini di Baroni. Si va dal tema infortuni con il derby romano alle porte, al campo sintetico ad arrivare ad una questione nata nelle ultime 72 ore, ovvero il meteo in terra norvegese. Non arrivano buone notizie da Bodo e la Lazio dovrà stringere i denti anche da questo punto di vista per tornare a Roma con un risultato positivo.

Diretta meteo da Bodo

Problemi su problemi, si aggiungono in questa delicata trasferta europea tra Bodo Glimt e Lazio. Un dettaglio non è stato mai tirato in ballo ed ha iniziato a preoccupare negli ultimi giorni. Parliamo del meteo. Al momento sulla città norvegese di Bodo fa appena un grado, ovvero la temperatura massima riportata dalle previsioni. Non solo il freddo però, da poche ore infatti ha iniziato anche a nevicare, problematica in più che non può che impensierire la Lazio e i suoi tifosi.

Le altre problematiche della trasferta norvegese

In casa Lazio sono tante le preoccupazioni per la sfida di domani sera alle 18.45. L'allenatore Marco Baroni ha già parlato di un rientro affannoso nel pieno della notte di venerdì. Poche ore di sonno quindi per i suoi ragazzi, fatiche europee da smaltire e un derby da preparare con una sola seduta di allenamento. Oltre questo c'è anche una infermeria che proprio non sorride alla Lazio. Out Nuno Tavares per l'ennesimo infortunio nell'ultimo match di Bergamo, Gigot anche era uscito malconcio ma sembra aver recuperato e poi il tassello che lo staff medico sta trattando con cura e prudenza, ovvero Taty Castellanos. L'attaccante argentino è tornato ma per la tipologia di infortunio da cui viene è sempre vivo il rischio ricadute, come già accaduto in passato, quindi massima prudenza.