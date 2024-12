Lazio-Inter, le probabili formazioni e curiosità

Grande sfida questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico, dove Lazio e Inter si affrontano in un match di alta intensità. I biancocelesti hanno subito archiviato la sconfitta contro il Parma, rispondendo con una vittoria di prestigio sul campo del Napoli e rilanciando con forza le loro ambizioni in questa Serie A targata Enilive.

Dall'altra parte, i campioni d’Italia in carica hanno perso solo una partita in stagione, il derby contro il Milan dello scorso 22 settembre. L’Inter arriva a questa sfida decisa a superare la Lazio, per affermare la propria superiorità sulle dirette concorrenti e proseguire la caccia al primo posto in classifica.

Le probabili formazioni

Lazio 4-2-3-1: Provedel; Marusic, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin

Allenatore: Marco Baroni

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Romagnoli,Vecino, Dele-Bashiru, Tchaouna, Castrovilli, Pellegrini, Dia

Indisponibili: Castellanos

Diffidati: Gila, Isaksen

Inter 3-5-2: Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro

Allenatore: Simone Inzaghi

A disposizione: Martinez, Calligaris, Palacios, Darmian, Aidoo, Carlos Augusto, Frattesi, Zielinski, Asllani, Taremi, Correa, Arnautovic

Indisponibili: Pavard, Acerbi, Di Gennaro

Diffidati: /

Curiosità su Lazio-Inter

La Lazio ha accumulato 31 punti in questo campionato e, con una vittoria, potrebbe raggiungere quota 34 dopo 16 partite di Serie A, un traguardo che ha centrato solo altre due volte nell’era dei tre punti a vittoria: nel 1999/2000 (34 punti) e nel 2019/2020 (36 punti).

In questa stagione, la Lazio si distingue come la squadra con più vittorie ottenute con un margine di un solo gol: sei successi. Nei principali cinque campionati europei, solo il Maiorca ha fatto meglio con sette vittorie di misura.

Guardando agli ultimi 15 minuti di gioco, solo l’Atletico Madrid (13 gol) ha segnato più della Lazio (12, come il Barcellona) nei maggiori tornei europei. Al contrario, l’Inter ha incassato sette dei suoi 15 gol subiti in questo intervallo di tempo, pari al 47% del totale, la percentuale più alta in Serie A.

Simone Inzaghi, con 197 panchine tra il 2016 e il 2021, detiene il record di presenze da allenatore della Lazio in Serie A ed è l’unico tecnico biancoceleste ad aver superato le 100 vittorie in campionato (108). Ora alla guida dell’Inter, Inzaghi è imbattuto nelle ultime tre sfide contro la Lazio in campionato (2 vittorie, 1 pareggio), dopo aver perso due delle prime tre (1 vittoria).