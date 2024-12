Lazio-Inter, Olimpico da record

Un Olimpico gremito farà da cornice a una sfida cruciale di Serie A. Lazio e Inter, protagoniste di un campionato avvincente, si presentano al big match con lo stesso numero di punti in classifica, anche se i nerazzurri devono ancora recuperare la gara contro la Fiorentina.

Record di presenze

L’entusiasmo è alle stelle: come riportato da Il Corriere dello Sport, a ieri sera erano stati venduti oltre 30.000 biglietti, da sommare ai 29.036 abbonati (esclusi i giovani aquilotti), per un totale di circa 57.000 spettatori. Si tratta del nuovo record stagionale, superando le 53.000 presenze registrate contro il Milan il 31 agosto. Numeri simili si erano visti la scorsa stagione proprio per Lazio-Inter, superati solo dal derby (63.000) e dal match di Champions League contro il Bayern (57.470).

Anche grazie al gemellaggio tra le due tifoserie, molti sostenitori nerazzurri saranno presenti non solo nel settore ospiti, ma anche in altre aree dello stadio.

Atmosfera da grandi occasioni

Gli ultras biancocelesti, però, vogliono fare la differenza. Sui loro profili social è stato lanciato un appello per trasformare lo stadio in una bolgia: “Tutti con sciarpa e bandiera”. Dopo le trasferte senza pubblico di Amsterdam e Napoli, i tifosi biancocelesti sono pronti a sostenere la squadra di Baroni con tutta la loro energia.

La partita sarà anche un’occasione per ricordare Flavio e Francesco Rosci, i due gemelli 25enni scomparsi recentemente a causa del morbo di Batten. La Lazio ha già dedicato loro la vittoria contro il Napoli e questa sera verranno omaggiati nuovamente in uno stadio quasi sold-out, alla presenza dei loro genitori, Marco e Paola.

Un riconoscimento speciale

In mattinata, la Lazio sarà protagonista anche fuori dal campo. Nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, a Roma, si terrà la consegna dei Collari d’Oro al Merito Sportivo, con il club biancoceleste tra i premiati per la sua lunga tradizione sportiva.