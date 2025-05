Paura alla festa della Lazio: paracadutista cade sul tetto. Il racconto a Striscia la notizia

Oggi pomeriggio, durante le celebrazioni dei 125 anni della S.S. Lazio, Lino Della Corte, paracadutista professionista, si è trovato costretto ad atterrare nel piazzale della cittadina Caprarola (provincia di Viterbo) a causa del cambio di traiettoria del vento.

Il video della caduta

Come riporta Il Messaggero, ha anche risposto alle domande tramite un video inviato sui social:

Tutto bene, ora sono al ristorante con amici e domani mattina ho un altro lancio.

Il lancio, infatti, era stato previsto per un'ora prima. Gli alteti della S.S. Lazio Paracadutismo, però, si sono esibiti lo stesso.

L'incidente è stato ripreso e postato sui social e si nota come Lino Della Corte sia riuscito a manovrare nel migliore dei modi la propria vela, così da non urtare la folla che, in quel momento, si trovava si trovava nel piazzale di Caprarola.

La rassicurazione di Lino Della Corte su Striscia la Notizia

In realtà, infatti, Della Corte, come ha spiegato anche su Striscia la Notizia, stava portando avanti un'esibizione acrobatica, in onore dei 125 del club biancoceleste. Ai microfoni del programma televisivo di Mediaset, Della Corte ha spiegato: