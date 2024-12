Sergio: "Baroni ottimo allenatore, l'ho sempre sostenuto. Mercato di gennaio? Non credo che..."

L'ex difensore della Lazio e del Napoli, Raffaele Sergio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei nella trasmissione “Sei Volte Buongiorno” per commentare la vittoria di ieri sera della Lazio di Baroni contro il Napoli di Antonio Conte allo Stadio Maradona, terminata 1-0 a favore dei biancocelesti grazie al goal di Gustav Isaksen al 79'. Di seguito le parole del doppio ex.

La gara di ieri contro il Napoli

La Lazio a Napoli ha mostrato qualità. Ha un ottimo allenatore e lo sostenevo anche quando tutti erano scettici. Scelta importante a livello aziendale e tecnico. Scelti giocatori mirati e inseriti in un progetto importante.

Le scelte in Coppa Italia hanno inciso ieri?

In una certa misura sì. Il Napoli sarebbe stato favorito, poi tutto è stato ribaltato.

Isaksen?

Calciatore ancora da aspettare con grandissima qualità. Per chi gioca in attacco serve maggior tempo, Immobile è esploso a 25 anni.

Castellanos quanto è importante tatticamente?

Per me è fondamentale, fa movimento, fa salire la squadra e dà profondità. Qualsiasi allenatore vorrebbe un calciatore così. Davanti la Lazio ha una rosa di grande spessore, penso a Noslin. Già a Verona mi chiedevo dove l’avessero preso. Lo stesso dicasi per Tavares, fa la differenza a livello tecnico e per lo strapotere fisico.

Riguardo Hysaj

Il fatto che Hysaj abbia fatto così bene in Coppa Italia dimostra il valore di Baroni nella gestione del gruppo. Anche gestire 20 elementi non è facile, chi non gioca non è contento. Hysaj mancava da mesi.

L’Ajax può dare la misura della Lazio in Europa?