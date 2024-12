Capitolo Flaminio, Lotito svela: "Stiamo lavorando, abbiamo..."

Come riporta l'edizione odierna de "Il Messaggero" la giornata di oggi sarà decisiva per il progetto della Roma Nuoto, in attesa di un appuntamento prima dell'eventuale chiusura della conferenza dei servizi in Campidoglio. Dal canto suo, il patron della Lazio, Claudio Lotito, invece si mostra sicuro nelle dichiarazioni rilasciate al quotidiano romano riguardo la data di presentazione del progetto per lo Stadio Flaminio:

Le parole di Claudio Lotito a “Il Messaggero”

Prima o dopo il 15 dicembre la presentazione del piano di pre-fattibilità? Vediamo, abbiamo già preparato 200 pagine, stiamo lavorando.

Novità importanti in settimana

Rimane attivi la doppia opzione per il progetto dei biancocelesti: con e senza copertura dello stadio. Inoltra in questa settimana potrebbe arrivare un aiuto dal Senato con un decreto: soldi pubblici per gli stadi e il commissariamento per le amministrazioni che si oppongono. Un altro aspetto rilevante riguarda le sponsorizzazioni: se l'accordo con i Legends rimane comunque attivo, ci potrebbe essere la possibilità di un ritorno delle sponsorizzazioni “betting” nel calcio.