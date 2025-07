Wimbledon, icredibile Sinner: sotto 0-2 va ai quarti: ecco perché

Sinner vola ai quarti dopo il ritiro di Dimitrov

Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale di Wimbledon, ma non nel modo che avrebbe voluto. Il tennista altoatesino, attuale numero uno del mondo, ha ottenuto il passaggio del turno dopo il ritiro di Grigor Dimitrov nel corso del terzo set, sul punteggio di 6-3, 7-5, 2-2. Il bulgaro si è improvvisamente accasciato a terra tenendosi il petto, visibilmente dolorante, dopo un servizio. Sinner si è subito avvicinato per sincerarsi delle sue condizioni, poi sono intervenuti i fisioterapisti. Dimitrov ha lasciato il campo in lacrime per un medical time out, ma dopo pochi minuti è rientrato annunciando il ritiro definitivo dal match.

Le parole di Sinner: “Non mi sento un vincitore”



Al termine dell’incontro, Jannik Sinner si è mostrato molto scosso e dispiaciuto per l’accaduto.

Non so cosa dire, è un giocatore incredibile ed è stato davvero sfortunato. È un buon amico, ci conosciamo bene e gli auguro di tornare presto”, ha dichiarato il campione azzurro, visibilmente provato. “Non mi sento per niente un vincitore,

ha aggiunto con grande rispetto. Ora Sinner avrà due giorni di tempo per preparare il match dei quarti di finale, dove affronterà lo statunitense Ben Shelton.