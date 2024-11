Inter-Lazio | Oliviero nel pre: "La vittoria contro il Como porta un entusiasmo nuovo. Vogliamo fare di più per la Lazio"

Archiviata la vittoria contro il Como per 7-2 in Coppa Italia e l'automatico passaggio del turno ai quarti di finale, la Lazio di Grassadonia è nuovamente pronta a scendere in campo per affrontare l'Inter di Gianpiero Piovani. La sfida è in programma per domenica 10 ottobre alle ore 15:00 all'Arena Civica Gianni Brera. Nel frattempo il difensore biancoceleste, Elisabetta Oliviero, ha rilasciato alcune le dichiarazioni ai microfoni ufficiali di Lazio Style Channel.

Si riparte con una vittoria in Serie A, serviva un successo per sbloccarsi mentalmente?

La vittoria porta un entusiasmo nuovo, che stavamo cercando da tempo. Lavoriamo duramente tutte insieme da inizio anno per cercare di portare più risultati possibili a casa. Ci è dispiaciuto per come sono andati gli ultimi risultati.

Ora c'è l'Inter, questa Lazio ha tanto bisogno di punti

Le altre squadre ci stanno dimostrando tanto rispetto per come ci vengono ad affrontare. Abbiamo preparato con tutte la nostra partita, giocando sempre a viso aperto. Noi abbiamo rispetto per le altre per la loro storia e per quello che stanno facendo, ma abbiamo dimostrato che è un campionato equilibrato e vogliamo rosicchiare punti che meritiamo. Dobbiamo prenderceli in qualche modo.

Questa squadra sta diventando una famiglia

È una squadra con uno spogliatoio fantastico che rispetta l'un l'altra, ma che soprattutto in campo da tutto per la compagna. Tutte ci alleniamo per l'altra e questo crea legami dentro e fuori dal campo, c'è un grandissimo rispetto. Ci vogliamo un gran bene con sincerità.

Con il Como in Coppa Italia abbiamo visto degli stravolgimenti di modulo: si è passati alla difesa a quattro, poi si è tornati a quella a tre. Tu che sistema preferisci?

Il sistema aiuta le calciatrici per cui è vero che è solo un modulo, il mister è stato bravissimo a mettere tutte noi nelle condizioni di esprimerci al meglio. Sono solo numeri, è l'interpretazione nostra che cambia a seconda della partita e dobbiamo fare sempre meglio a prescindere dal sistema di gioco.

Ho sentito un “Vola Lazio vola” nello spogliatoio, state già preparando altro?

È stato tutto molto istintivo, ascoltiamo le canzoni della Lazio dal primo giorno, ci piace calarci a questa realtà e ci stiamo affezionando sempre di più a questa maglia. Vogliamo fare di più con la Lazio e per la Lazio.