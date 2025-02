Immobile: "Guardo più la F1 che la Serie A. In Turchia sta andando bene, per lo Scudetto…"

L'ex Capitano biancoceleste nonché il bomber più prolifico della storia della Lazio: Ciro Immobile, attualmente attaccante del Besiktas è intervenuto ai microfoni di SkySport F1 per parlare della sua grande passione: la Formula 1. Immobile ha sempre dimostrato, infatti, il suo affetto per la Ferrari e per le gare automobilistiche più famose al mondo ed oggi ha avuto la possibilità di intervenire con i commentatori di Sky durante la sessione dei test pre-stagionali.

Le parole di Immobile a SkySport1

La mia nuova avventura al Besiktas sta andando bene. Il campionato è duro, ma cerchiamo di dire la nostra. Con la passione per la F1 come sempre. Non ho avuto modo però di portarmi il simulatore.

L'arrivo di Hamilton e la Ferrari

Io come tutti i tifosi Ferrari siamo in attesa di tornare a vincere. Abbiamo preso un 7 volte campione del mondo e quindi le aspettative su Hamilton sono alte. Ho poi tante aspettative anche su Leclerc, personalmente credo nel predestinato. La cosa che mi preoccupa di più è un possibile scontro fra due personalità forti.

Leclerc e l'umore con l'arrivo di Hamilton

Solitamente se uno la mette dal punto di vista calcistico, anche se complesso perché noi siamo in 25, io sarei felice per l'arrivo in squadra di un campione del mondo. Certo, Leclerc è stato visto sempre come punta di diamante della Ferrari e ritrovarsi Hamilton porta pressione in più. Secondo me crescerà di più.

Le sue parole continuano nella prossima pagina